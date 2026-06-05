Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was sie noch verdienen

Deutsche Autokonzerne verlieren den Anschluss

Motor
05.06.2026 10:59
Bei BMW ist die Marge noch mit am besten.
Bei BMW ist die Marge noch mit am besten.(Bild: BMW)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die deutschen Autohersteller sind mit einem Gewinneinbruch ins Jahr 2026 gestartet und fallen im internationalen Vergleich zurück. Allein der Gewinn von Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW sank im ersten Quartal um 23 Prozent. Zugleich steigerten die US-Konzerne ihren Überschuss um 83 Prozent.

0 Kommentare

Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Studie der Beratungsgesellschaft EY hervor. Auch beim Umsatz verzeichneten die deutschen Autobauer als Einzige einen Rückgang von vier Prozent. US-amerikanische Hersteller hingegen legten um fünf Prozent und die japanische Konkurrenz um vier Prozent zu.

Die Profitabilität der gesamten Branche steht unter Druck. Das betrifft in weiterer Folge auch viele Zulieferer aus Österreich.

Die durchschnittliche Marge der 19 größten Autokonzerne sank auf 3,5 Prozent und erreichte damit den niedrigsten Wert seit dem Corona-Jahr 2020. „Die Krise ist gerade für die deutschen Autokonzerne längst noch nicht überwunden“, sagte Constantin M. Gall, Branchenexperte bei EY. Die deutsche Autoindustrie befinde sich in einem tiefgreifenden Strukturwandel. „Wegfallende Auslandsmärkte, teure Überkapazitäten, hohe Software-Investitionen und ein langsamer Hochlauf der Elektromobilität belasten die Ergebnisse“, so Gall.

Lesen Sie auch:
Die zweite Produktionslinie für E-Motoren in Steyr ist in Betrieb.
Neue Produktionslinie
BMW will in Steyr heuer 100.000 E-Motoren bauen
16.04.2026
1500 Jobs betroffen:
Mercedes-Benz verkauft alle Berliner Autohäuser
12.05.2026
Doppelt überholt
Volkswagen verliert auch in China weiter an Boden
12.01.2026

Ein Japaner ist am profitabelsten
Im Ranking der profitabelsten Autokonzerne belegt der japanische Hersteller Suzuki der Studie zufolge mit einer Marge von 10,9 Prozent den Spitzenplatz, gefolgt vom US-Branchenprimus General Motors (9,4 Prozent) und Kia (7,5 Prozent) aus Südkorea. BMW kommt mit 6,5 Prozent auf Rang vier, Mercedes-Benz liegt mit 6,0 Prozent auf Platz sechs, Volkswagen mit 3,3 Prozent auf Rang 13.

Als Bremsklotz erweist sich zunehmend das Geschäft in China. Dort brach der Absatz der deutschen Konzerne um 16 Prozent ein. „Von der Cashcow zum Sorgenkind: China bleibt eines der größten Probleme für die deutschen Konzerne“, erklärte Gall. Zudem erschwert ein schwieriges globales Umfeld die Lage der Hersteller. „Geopolitische Spannungen, Nationalismus, Handelsschranken und wechselnde politische Präferenzen für die eine oder andere Antriebstechnologie prägen das Umfeld“, sagte Gall. Die deutschen Konzerne befänden sich in einer sehr schwierigen Lage, da sie nicht mehr von einem freien Welthandel profitieren könnten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
05.06.2026 10:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gut statt Plastik
Neuer VW T-Roc: Vom Spartaner zum kleinen Tiguan
Stromer-Premiere
Das ist ein Ferrari. Sagt Ferrari. Er heißt Luce.
Balkankiste kommt
Neuer „Yugo“ ist auf Kurs – 12.000 Euro angepeilt!
Das war richtig knapp!
VW Golf GTI 50 holt Nordschleifen-Klassenrekord
Bestseller im Check
Mazda CX-5: Langsam, aber sicher passt er sich an
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz
83.334 mal gelesen
Bei dem Absturz sind der Pilot und drei Passagiere ums Leben gekommen.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hiobsbotschaft! Christoph Baumgartner verpasst WM
79.862 mal gelesen
Österreichs Fußball-Nationalmannschaft fliegt ohne Christoph Baumgartner nach Amerika.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Schweiz-Stürmer Embolo darf nicht in USA einreisen
68.314 mal gelesen
Breel Embolo
Innenpolitik
„Watsche angedeutet“: Babler feuert gegen Kickl
1224 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler fordert FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf, sich für eine Aussage in seiner ...
Ausland
Drohnen-Attacke überschattet Putins Prestige-Event
1208 mal kommentiert
Vor dem glanzvollen Event waren dichte Rauchwolken über St. Petersburg zu sehen.
Außenpolitik
Geschafft! Als in New York sämtliche Dämme brachen
1205 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und UN-Botschafter Gregor Kössler
Mehr Motor
Was sie noch verdienen
Deutsche Autokonzerne verlieren den Anschluss
Verbrenner-Supercar
Nuvolari: Audis Carbon-Überraschung kommt gewaltig
Billige „Neu“-Teile
Berühmtes Fiat-Werk wird riesiges Recycling-Center
Erstmals seit 1962
Neuer Bentley Flying Spur bricht mit Tradition
Von wegen billiger
Deutsche E-Auto-Prämie pusht Preise nach oben

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf