Nuvolari: Audis Carbon-Überraschung kommt gewaltig

Bzw. was für eine Carbon-Karosse da gebacken wurde, denn der Alu-Spaceframe des Audi wird von einer Haut aus Kohlefaser überspannt. Gegen Aufpreis wird man das Gewebe sogar bewundern können, das dem Boliden ein Trockengewicht von nur 1730 kg beschert. Füllt man ein paar Flüssigkeiten ein, geht sich der Sprint von 0 auf 100 km/h in 2,6 Sekunden und der auf 200 km/h in unter 6,8 Sekunden aus – wenn die Batterie zu mindestens 80 Prozent geladen und auf mindestens 28 Grad temperiert ist.