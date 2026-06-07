Trump plötzlich: Habe ich nicht versprochen

Trump plant keinen Truppenabzug

Unterdessen sieht Trump keine Notwendigkeit eines Abzugs von Truppen aus dem Nahen Osten. „Es ist unwahrscheinlich. (...) Aber ich denke, wir werden sie dort lassen, bis wir eine Einigung erzielt haben“, erklärte er laut NBC News. Der Sender zitierte ihn weiter: „Ich würde sagen, es wäre unklug, das zu tun, denn vielleicht brauchen wir sie ja“, sagte er, um Teheran an den Verhandlungstisch zu zwingen. Der US-Truppeneinsatz koste den Steuerzahler ohnehin „sehr wenig“.