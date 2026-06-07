Trump plötzlich: Habe ich nicht versprochen

US-Präsident Donald Trump hatte sich im Wahlkampf gegen neue Kriege ausgesprochen. „Keine Kriege“ war 2024 sogar ein zentrales Motto seiner Kampagne, mit dem er Anhänger der „Make America Great Again“-Bewegung (MAGA) um sich scharen wollte. Doch nun will er nichts mehr von seinem alten Versprechen wissen.
„Ich war der erste Präsident der Neuzeit, der keine neuen Kriege begonnen hat“, hatte sich Trump wiederholt in der Vergangenheit auf ein Podest gestellt. Kurz nach dem absehbar gewonnenen Präsidentschaftswahlkampf im November 2024 erklärte der Republikaner: „Ich werde keinen Krieg beginnen. Ich werde Kriege beenden.“
Heute sieht Trump die Dinge ganz anders. „Warum hätte ich sonst das stärkste Militär der Welt aufgebaut?“, fragte er im Gespräch mit dem US-Sender NBC News. Zugleich erklärte er, dass der Iran-Krieg kein „endloser“ Krieg sei. „Wir machen das nun seit drei Monaten, und ein Großteil davon fand in Form einer ziemlich guten Waffenruhe statt.“
Trump beteuerte erneut, dass der Konflikt kurz vor dem Ende stehe – obwohl es seit mehreren Wochen keine sichtbaren Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Washington und Teheran gibt.
Trump plant keinen Truppenabzug
Unterdessen sieht Trump keine Notwendigkeit eines Abzugs von Truppen aus dem Nahen Osten. „Es ist unwahrscheinlich. (...) Aber ich denke, wir werden sie dort lassen, bis wir eine Einigung erzielt haben“, erklärte er laut NBC News. Der Sender zitierte ihn weiter: „Ich würde sagen, es wäre unklug, das zu tun, denn vielleicht brauchen wir sie ja“, sagte er, um Teheran an den Verhandlungstisch zu zwingen. Der US-Truppeneinsatz koste den Steuerzahler ohnehin „sehr wenig“.
Nach Angaben von NBC News sind derzeit rund 50.000 Einsatzkräfte in der Region stationiert. Teheran fordert im Rahmenabkommen den vollständigen Abzug von US-Truppen aus der Region.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.