Lähmung, Corona: „Ich weiß keinen Ausweg mehr“

Vor rund zwei Jahren fasste Marcel den Entschluss, sein Leben mithilfe einer Sterbeverfügung zu beenden – der assistierte Suizid wurde inzwischen vollzogen. Kurz vor seinem Tod betonte Marcel gegenüber der „Krone“, dass es für ihn keinen anderen Ausweg mehr gegeben habe. Die Schmerzen, die körperlichen Einschränkungen und die Aussichtslosigkeit seiner Situation hätten ihn an seine Grenzen gebracht.