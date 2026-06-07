„Muss keinen überteuerten Österreicher holen!“

Warum, das erklärt der Meistermacher der Graz99ers so: „Im Gesamtpaket verdienst du in Finnland in etwa wie in Österreich. Bei uns war alles für ihn und seine Familie wie gemacht, er war Schlüsselspieler, hoch angesehen, überall eingebunden und hätte sich in der Champions League noch mehr in die Auslage spielen können. Turku andererseits ist 13. geworden in Finnland. Scheinbar hat man ihm dort versprochen, dass er fix in der ersten Linie spielt – bei uns läuft das anders, da müssen sich die Spieler erst beweisen, bevor irgendwas versprochen wird.“