Vizekanzler streicht Fußball-Förderung für Kinder

Österreichs Team-Stars David Alaba und Marko Arnautovic haben in den Wiener Fußballkäfigen das Kicken einst gelernt – und genau in 18 solchen Käfigen in der Bundeshauptstadt bietet die Caritas seit 2010 ein Fußballprojekt an. Alle Kinder und Jugendlichen zwischen acht und 16 Jahren sind willkommen. Egal, aus welchem Land sie kommen, egal, wie viel Geld ihre Eltern zur Verfügung haben.