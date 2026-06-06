Verheerender Zugunfall mit Pkw fordert zwei Tote

Die Feuerwehren Thaua, Allentsteig, Göpfritz an der Wild und Schwarzenau wurden an den Unfallort beordert. Das kleine Unfallopfer musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Das Rote Kreuz bestätigt gegenüber der „Krone“ die beiden Todesopfer. Laut ÖBB erfasste ein Güterzug das Auto der Verunfallten. Der Lokführer blieb bei dem Unglück unverletzt.

Schwierig gestaltete sich die Bergung der Leichen für die Florianis, die mit hydraulischem Rettungsgerät anrücken mussten. Die Todesopfer konnten erst nach etwa zwei Stunden aus dem völlig zerstörten Wrack geborgen werden.