Verheerender Zugunfall mit Pkw fordert zwei Tote

Ein tragischer Unfall spielte sich in den Nachmittagsstunden am Samstag bei Allentsteig (NÖ) ab. Ersten Meldungen zufolge gab es dabei zwei erwachsene Todesopfer zu beklagen. Ein Kind im Alter von fünf Jahren dürfte überlebt haben. Laut ÖBB prallte ein Güterzug in das Auto.
Dramatischer Einsatz für vier Feuerwehren im Waldviertel. Ersten Meldungen zufolge prallte ein Zug der Franz-Josefs-Bahn gegen einen Pkw bei Allentsteig im Bezirk Zwettl. Während zwei Erwachsene nur mehr tot geborgen werden konnten, dürfte ein fünfjähriges Kind den Horrorunfall überlebt haben.
Die Feuerwehren Thaua, Allentsteig, Göpfritz an der Wild und Schwarzenau wurden an den Unfallort beordert. Das kleine Unfallopfer musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Das Rote Kreuz bestätigt gegenüber der „Krone“ die beiden Todesopfer. Laut ÖBB erfasste ein Güterzug das Auto der Verunfallten. Der Lokführer blieb bei dem Unglück unverletzt.
Schwierig gestaltete sich die Bergung der Leichen für die Florianis, die mit hydraulischem Rettungsgerät anrücken mussten. Die Todesopfer konnten erst nach etwa zwei Stunden aus dem völlig zerstörten Wrack geborgen werden.
Es krachte schon mehrmals
Die Bahnkreuzung auf der L75 bei Allentsteig, an der die beiden Personen zu Tode kamen, war schon mehrmals Schauplatz fataler Zusammenstöße. Dieser ist unbeschrankt, mit Lichtzeichen gesichert und befindet sich nahe der Haltestelle Thaua. 2015 verlor dort ein 49-jähriger Lokführer sein Leben, als dessen Zug einen Sattelschlepper rammte.
2019 gab es Glück im Unglück für einen damals 54-Jährigen aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya. Auch dieser Mann übersetzte mit seinem Wagen den Bahnübergang. Dabei hatte er aber unglaubliches Glück, da nur die Front des Pkw erfasst wurde. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Er war trotz Rotlichts der Signalanlage auf die Gleise gefahren.
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