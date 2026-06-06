Jugendbande prügelt, bedroht Ticket-Kontrolleure

Eine Jugendbande sorgt im Raum St. Pölten in Niederösterreich für Angst und Schrecken. Ein Bahnmitarbeiter wurde bereits brutal attackiert, weitere Angriffe wurden schriftlich angekündigt (siehe Foto).
„Kontrolliert weiter Tickets und ihr seid Tot! ihr wisst Opi Kontrolleur hat 10-15 Schläge bekommen.“ (sic!) Mit dieser Drohung – hinterlassen am Bahnhof in Kreisbach bei Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten – sorgen rund zehn Burschen und Mädchen für Aufregung.
Vier Mitglieder der selbsternannten „Straßenbande 187“ sollen nämlich bereits Anfang Mai im wahrsten Sinne des Wortes zugeschlagen haben. Bei einer abendlichen Zugfahrt von Wilhelmsburg nach St. Pölten soll ein 15-Jähriger einem Zugbegleiter mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, weil die Gruppe keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte. Kurze Zeit später wurde die Nachricht mit einem schwarzen Stift hinterlassen.
Bursche mit Messer erwischt
„Krone“-Informationen zufolge sollen die in der Region wohnhaften Jugendlichen regelmäßig als Schwarzfahrer oder mit falschen Ausweisen zwischen St. Pölten und Wilhelmsburg verkehren. Bei einer Kontrolle wurde einer der Burschen bereits mit einem Messer erwischt. Zudem war der Großteil der Jugendlichen bereits zuvor mit dem Gesetz in Konflikt geraten – unter anderem wegen Sachbeschädigungen und Körperverletzungen.
Anzeige wegen Körperverletzung
ÖBB und Polizei haben die Kontrollen an den Bahnhöfen verstärkt. Man könne derzeit nicht ausschließen, dass es auch künftig zu zumindest verbalen Attacken bei Fahrscheinkontrollen kommen könnte. Die Jugendlichen wurden angezeigt, ermittelt wird wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und gefährlicher Drohung.
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