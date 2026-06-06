Jugendbande prügelt, bedroht Ticket-Kontrolleure

Bursche mit Messer erwischt

„Krone“-Informationen zufolge sollen die in der Region wohnhaften Jugendlichen regelmäßig als Schwarzfahrer oder mit falschen Ausweisen zwischen St. Pölten und Wilhelmsburg verkehren. Bei einer Kontrolle wurde einer der Burschen bereits mit einem Messer erwischt. Zudem war der Großteil der Jugendlichen bereits zuvor mit dem Gesetz in Konflikt geraten – unter anderem wegen Sachbeschädigungen und Körperverletzungen.