Salzburg angelt in Deutschland nach ÖFB-Legionär

Nach drei Saisonen ohne Meistertitel plant Bundesligist Salzburg einen Umbau. Wie es aussieht, wird der Kärntner Nikolas Veratschnig die Bullen verstärken. Der Außenverteidiger von Mainz steht vor einem Transfer in die Mozartstadt und kehrt wohl nach Österreich zurück.
Der Feldkirchner Nikolas Veratschnig kam in der abgelaufenen Saison in der Bundesliga bei Mainz zwar auf 21 Einsätze. Am Ende spulte der Außenverteidiger jedoch nur 652 Minuten in Deutschlands höchster Spielklasse ab, hatte fünf Starts und war dementsprechend nicht gänzlich zufrieden. Ausgerechnet gegen die Bayern durfte er im Dezember eine von zwei Partien über 90 Minuten absolvieren. Obwohl ohne Länderspiel ist der 23-Jährige im WM-Kader Österreichs sogar auf Abruf.
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