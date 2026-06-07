Reifenplatzer: Kilometerlanger Stau bei Rückreise

Wie durch ein Wunder konnten die beiden Insassen selbstständig aus dem Fahrzeug klettern – sie blieben unverletzt. Der vorsorglich alarmierte Rettungshubschrauber C16 sowie das Rote Kreuz wurden an der Unfallstelle nicht mehr benötigt. Für die Bergung des Wohnmobils musste die A2 für eine Stunde vollständig gesperrt werden – sieben Kilometer Stau waren die Folge. Die Asfinag kümmerte sich gemeinsam mit 20 Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Markt Allhau um die Reinigung der Unfallstelle.