Reifenplatzer: Kilometerlanger Stau bei Rückreise

Auf der A2 bei Markt Allhau (Burgenland) hatte ein Wohnmobil am Sonntagnachmittag einen Reifenplatzer und kippte in Folge mitten auf der Fahrbahn um. Zum Glück wurde niemand verletzt. Doch im Rückreiseverkehr aus dem Süden war Geduld gefragt.
Schrecksekunde für eine 60-jährige Wienerin und ihre 58-jährige Beifahrerin: Kurz nach 14.30 lenkte sie ihr Wohnmobil auf der Südautobahn in Richtung Wien, als bei Markt Allhau plötzlich ein Reifen platzte. Die Lenkerin verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, das daraufhin auf die linke Seite kippte und zwischen dem ersten Fahrstreifen und dem Pannenstreifen zum Liegen kam.
Wie durch ein Wunder konnten die beiden Insassen selbstständig aus dem Fahrzeug klettern – sie blieben unverletzt. Der vorsorglich alarmierte Rettungshubschrauber C16 sowie das Rote Kreuz wurden an der Unfallstelle nicht mehr benötigt. Für die Bergung des Wohnmobils musste die A2 für eine Stunde vollständig gesperrt werden – sieben Kilometer Stau waren die Folge. Die Asfinag kümmerte sich gemeinsam mit 20 Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Markt Allhau um die Reinigung der Unfallstelle.
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