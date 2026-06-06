Darum kommt Thomalla nicht zum French-Open-Finale

Unterstützt wird der gebürtige Hamburger dabei von seinem engsten Umfeld. Neben Vater Alexander senior, Bruder Mischa und seinem besten Freund Marcelo Melo sitzt auch seine Großmutter Natalia in seiner Box. „Mein Großvater ist leider verstorben, da haben wir sie nach Europa geholt. Sie genießt gerade das Leben so ein bisschen, genießt ihre Enkel und ihre Urenkel. Sie hat in ihrer Heimat, in Sotschi, wenig zu tun und versucht, so viel wie möglich bei uns zu bleiben“, erklärte Zverev. Auch Mutter Irina verfolgt die Auftritte ihres Sohnes – allerdings nicht direkt am Court. Die Nervosität sei zu groß, um die Spiele live anzuschauen.