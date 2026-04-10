Briten: Russische U-Boote in Nordatlantik verfolgt

Vermehrt Ausfälle

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 ist es in Regionen wie der Ostsee wiederholt zu Ausfällen von Strom- und Telekommunikationskabeln sowie Schäden an Erdgaspipelines gekommen. Die NATO hat als Reaktion ihre Präsenz auf See und in der Luft massiv verstärkt.