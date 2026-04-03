Litauen stellt Ermittlungen zu Datenkabel ein

Die Generalstaatsanwaltschaft in Litauen hat ihre Ermittlungen zu der Beschädigung eines Kommunikationskabels in der Ostsee eingestellt. Die Voruntersuchungen hätten ergeben, dass Litauen durch den Vorfall kein Schaden entstanden sei, da er sich der in der ausschließlichen Wirtschaftszone Schwedens zugetragen habe, teilte die Behörde in Vilnius mit.