Gericht hebt Auflagen gegen Andrew Tate auf

Ermittlungen in Großbritannien

Gegen die Brüder laufen auch in Großbritannien Ermittlungen. Im März hatte die britische Polizei Ermittlungen wegen Vergewaltigungs- und Missbrauchsvorwürfen gegen Andrew Tate aus den Jahren 2014 und 2015 wieder aufgenommen. Es geht demnach um „die Straftatbestände der Vergewaltigung und der sexualisierten Gewalt“.