So viele Autos aus China werden in Europa verkauft

Deutlich an Bedeutung gewann zuletzt China als Herkunftsland. Der Anteil chinesischer Produktion an den EU-Autoverkäufen stieg 2025 auf 7 Prozent, nach 5 Prozent im Vorjahr. 2021 hatte er noch bei 2 Prozent gelegen. Damit wächst der Druck auf die europäischen Hersteller zusätzlich, auch wenn die EU-internen Standorte insgesamt weiter dominieren: Zusammengenommen kamen die Produktionsländer innerhalb der EU auf 73 Prozent der in der Union verkauften Autos.