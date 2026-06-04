„So einige haben gefragt: Ist der Song über mich?“

Spätestens seit ihrem Hit „2x“ kennt man sie: Mathea! Jetzt meldet sich die mit Gold- und Platin ausgezeichnete Sängerin mit neuer Musik zurück. Mit Moderatorin Sasa Schwarzjirg spricht sie über Liebeskummer und Ex-Freunde, die sich in ihren Songs wiedererkennen. Mehr dazu sehen Sie im Video.