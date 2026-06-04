„Entscheidend sollte doch nur das Talent sein“

„Für mich war es immer normal, gegen Männer zu fahren. Umgekehrt sollte es eigentlich auch so sein“, erinnert sich Corinna Kamper-Campisi zurück an ihre Zeit als aktive Rennfahrerin. Mehr als 15 Jahre sind vergangen, seit mit Ex-Rennpilotin Susie Wolff zuletzt eine Frau während eines Formel-1-Grand-Prix im Cockpit saß.