Berühmtes Fiat-Werk wird riesiges Recycling-Center

Auch Amazon verschickt die Teile – mit Garantie!

Die 600 Mitarbeiter in Mirafiori sollen bis 2030 schon mehr als acht Millionen Teile aus dem Sortiercenter bekommen. Derzeit sind es 2,5 Millionen. Die aufbereiteten Bauteile verkauft Stellantis unter der Marke SUSTAINera. Seit März vertreibt der Konzern Gebrauchtteile aus dem Mirafiori-Verwertungszentrum sogar über eBay-Shops, aber auch über die eigene Plattform b-parts.com. Die aufbereiteten Teile werden dazu schon im Werk vor einer weißen Wand wie Models bei der Fashion Week fotografiert und direkt auf die Verkaufsplattform eingestellt. Auch mit Amazon steht der Konzern schon in Kontakt, um Teile zu verkaufen. Insgesamt sind in Europa schon zwölf Millionen Gebrauchtteile zu kaufen.