Teenager Andrejewa zieht souverän ins Finale ein!

„Ich bin superglücklich – darüber, wie ich gespielt habe, wegen der Revanche für das Madrid-Finale gegen sie und mein erstes Grand-Slam-Finale. Ich bin schon sehr gespannt auf mein letztes Match hier in Paris“, sagte Andrejewa und ergänzte: „Ich war sehr nervös. Sie hatte eine unglaubliche Saison auf Sand, deshalb war viel Druck da.“