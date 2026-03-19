China entwickelt Autos schneller – so machen sie‘s

Bedeutung der Qualität sinkt

Das ist keine gute Nachricht für die europäische Industrie: Wenn China nicht nur billiger, sondern strukturell schneller entwickelt, dann reicht die klassische europäische Selbstpositionierung als Qualitätsführer nicht mehr aus. Die Berater sehen zwar weiterhin in Europa Stärken bei Qualität, Zuverlässigkeit, Markenvertrauen und regulatorischer Kompetenz. Doch das ist nur noch ein Vorsprung auf Zeit. Viele aktuelle chinesische Modelle erfüllten lokale Erwartungen inzwischen genauso gut oder sogar besser – besonders bei jüngeren Käufern, für die Vernetzung und digitale Integration selbstverständlich sind.