Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eindruck hinterlassen

Sechs Stunden! Glasner ist für AC Milan die Nr. 1

Fußball International
04.06.2026 17:02
Oliver Glasner mit dem vor Kurzem mit Crystal Palace gewonnenen Conference-League-Pokal
Oliver Glasner mit dem vor Kurzem mit Crystal Palace gewonnenen Conference-League-Pokal(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Österreichs aktuell heißeste Trainer-Aktie wird weiter mit der Serie A in Verbindung gebracht. Laut italienischen Medienberichten überzeugte Oliver Glasner bei seinem ersten Treffen mit die AC Milan die Klubbosse der „Rossoneri“ dermaßen, dass er zur Nummer 1 auf der Trainer-Kandidatenliste aufstieg. Was aber noch nicht heißt, dass der 51-Jährige am Ende auch den Job in Mailand antreten wird ...

0 Kommentare

Das erste Treffen hinterließ bei beiden Seiten offenbar einen nachhaltigen Eindruck – kein Wunder, es dauerte auch gleich sechs Stunden, soll in Deutschland über die Bühne gegangen sein. Sechs Stunden, in denen sich Glasner mit Milan-Eigentümer Gerry Cardinale und Klub-Berater Zlatan Ibrahimovic austauschte, beide Seiten mit ihren Vorstellungen sehr ins Detail gingen.

In Cardinales Ranking an Spitze
Glasner bringt nebst Titeln auch reichlich internationale Erfahrung mit, setzt auf einen zeitgemäßen Spielstil – lauter Punkte, mit denen er sich in Cardinales Ranking an die Spitze gehievt haben soll. Kommt Glasner am Ende zum Zug, wäre es für ihn nach Österreich, Deutschland und England die vierte Liga, in der er seine Zelte aufschlagen würde.

Das Giuseppe-Meazza-Stadion von Mailand – möglicherweise bald der neue Arbeitsplatz von Oliver ...
Das Giuseppe-Meazza-Stadion von Mailand – möglicherweise bald der neue Arbeitsplatz von Oliver Glasner ...(Bild: Hannes Maierhofer)

Rangnick als Sportchef im Visier
Aus dem Klub-Umfeld ist zu hören, dass erst im Laufe der kommenden Woche die nächsten Schritte gesetzt werden sollen. Wie diese auch immer aussehen. Cardinale hat auch weiterhin ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der am Donnerstag mit Österreich zur WM-Endrunde in die USA aufbrach, als künftigen, übergeordneten Sportchef im Visier. Auch in diesem Fall dürfte so schnell keine Entscheidung fallen.

Klar scheint auch, dass das eine Engagement nicht an das andere geknüpft ist. Sprich, Glasner könnte auch ohne Rangnick in Mailand landen – ebenso ist der umgekehrte Fall möglich. Spannende Tage sind in jedem Fall garantiert ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
04.06.2026 17:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Top 3
Mehr Fußball International
Eindruck hinterlassen
Sechs Stunden! Glasner ist für AC Milan die Nr. 1
Nations-League-Duell
Österreichs Heimspiel gegen Israel ist ausverkauft
Chance fürs Geschäft
Sorgt die Fußball-WM für Bier-Boom in Österreich?
Entscheidung gefallen
Offiziell: Bayer sorgt für Trainer-Überraschung
Kurz vor dem Auftakt
Zahlreiche Mängel – WM-Teilnehmer muss ausweichen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine