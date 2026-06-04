Sechs Stunden! Glasner ist für AC Milan die Nr. 1

Rangnick als Sportchef im Visier

Aus dem Klub-Umfeld ist zu hören, dass erst im Laufe der kommenden Woche die nächsten Schritte gesetzt werden sollen. Wie diese auch immer aussehen. Cardinale hat auch weiterhin ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der am Donnerstag mit Österreich zur WM-Endrunde in die USA aufbrach, als künftigen, übergeordneten Sportchef im Visier. Auch in diesem Fall dürfte so schnell keine Entscheidung fallen.