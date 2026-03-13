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VW eroberte Marktführerschaft in China zurück

Wirtschaft
13.03.2026 16:00
Nachdem der Konzern in Deutschland Kosten senken will, gibt es in China währenddessen gute ...
Nachdem der Konzern in Deutschland Kosten senken will, gibt es in China währenddessen gute Neuigkeiten.(Bild: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Volkswagen hat für die ersten beiden Monate 2026 die Marktführerschaft auf dem chinesischen Automarkt zurückerobert. Trotz Krise in Deutschland drängt er in China mit 13,9 Prozent Marktanteil den E-Auto-Hersteller BYD zurück, der mit sinkenden Subventionen zu kämpfen hat.

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Während der deutsche Volkswagenkonzern aufgrund des Gewinneinbruchs im vergangenen Jahr um die Hälfte nun bis zum Jahr 2030 in Deutschland rund 50.000 Stellen streichen will, gibt es in China positive Nachrichten. 

Dort hat der deutsche Konzern in den ersten beiden Monaten 2026 die Marktführerschaft auf dem weltgrößten Automarkt in China zurückerobert. VW löste dabei den E-Auto-Hersteller BYD ab. Dem machen sinkende Subventionen für umweltfreundlichere Autos zu schaffen. Auch die chinesische Volvo-Mutter Geely und der japanische Weltmarktführer Toyota liegen in China inzwischen vor BYD.

Der chinesische E-Autokonzern ist einer der größten Hersteller für Elektro- und Hybridfahrzeuge ...
Der chinesische E-Autokonzern ist einer der größten Hersteller für Elektro- und Hybridfahrzeuge weltweit.(Bild: APA/dpa/Sven Hoppe)

Nach Daten des chinesischen Pkw-Verbandes hielten die chinesischen Joint Ventures von VW mit FAW und SAIC zusammen einen Marktanteil von 13,9 Prozent, gefolgt von Geely mit 13,8 Prozent und den Joint Ventures von Toyota mit GAC und FAW mit insgesamt 7,8 Prozent. Erst danach kommt mit 7,1 Prozent BYD.

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