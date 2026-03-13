VW eroberte Marktführerschaft in China zurück

Dort hat der deutsche Konzern in den ersten beiden Monaten 2026 die Marktführerschaft auf dem weltgrößten Automarkt in China zurückerobert. VW löste dabei den E-Auto-Hersteller BYD ab. Dem machen sinkende Subventionen für umweltfreundlichere Autos zu schaffen. Auch die chinesische Volvo-Mutter Geely und der japanische Weltmarktführer Toyota liegen in China inzwischen vor BYD.