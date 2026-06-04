Experte: Russen werden zunehmend kriegsmüde

Vorerst wohl keine Beruhigung in Sicht

Da der Staat die russische Bevölkerung und die Wohnhäuser nicht vollständig schützen könne, steige nun der Unmut in Russland, schilderte Mangott in einem Interview mit „NTV“. Dies werde die Kriegsmüdigkeit in der russischen Bevölkerung noch weiter erhöhen. Dennoch geht der Experte davon aus, dass die Angriffe mindestens noch monatelang weitergehen würden. Eine Verhandlungslösung sei aber wieder wahrscheinlicher.