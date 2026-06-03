Deutsche E-Auto-Prämie pusht Preise nach oben

Für die Analyse hat CAR die Preisentwicklung der 20 wichtigsten Elektroautos mit jener der 20 wichtigsten Verbrennermodelle verglichen. Bei den E-Autos lag der durchschnittliche Rabatt im Jänner noch bei 19,5 Prozent, sank im Mai dann auf 18,6 Prozent. Bei den Verbrennern blieb der Nachlass dagegen nahezu stabil und lag im Mai bei 18,4 Prozent. Gleichzeitig wuchs der Abstand bei den tatsächlich gezahlten Preisen zwischen E-Autos und Verbrennern auf 1971 Euro. Seit Dezember hat sich die Differenz damit um 643 Euro erhöht.