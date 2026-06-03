Neuer Bentley Flying Spur bricht mit Tradition

Neu im Programm ist der Flying Spur S, der einen 680 PS starken Plug-in-Hybrid auf V8-Basis nutzt. Damit sprintet der Allrader nach Herstellerangaben in 3,9 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht 270 km/h Spitze. Mit der Rückkehr, der aus der ersten Generation der Baureihe bekannten Variante zielt Bentley auf Kunden, die neben Luxus und Komfort eine sportlichere Anmutung wünschen.