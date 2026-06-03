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Erstmals seit 1962

Neuer Bentley Flying Spur bricht mit Tradition

Motor
03.06.2026 13:16
(Bild: Bentley)
Porträt von krone.at
Von krone.at

VW-Tochter Bentley renoviert ihre große Limousine. Eine Änderung fällt besonders ins Auge: Erstmals seit 1962 leuchten zwei Einzelscheinwerfer.

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Die Briten verpassen dem Flying Spur nach zwei jahren ein weiteres Lifting. Die viertürige Luxuslimousine orientiert sich äußerlich am 2024 erneuerten Continental GT, zudem kehrt die sportlich ausgerichtete „S“-Variante nach sieben Jahren Pause wieder zurück.

Die Auslieferung des 5,32 Meter langen Plattformbruders des Porsche Panamera startet im Herbst.

Auffälligste Neuerung sind die Lidstrich-Scheinwerfer im Stil des technisch verwandten Coupés, die die Vier-Augen-Beleuchtung aller Vorgänger seit 1962 ersetzen. Hinzu kommen ein neuer Kofferraumdeckel, modifizierte Rückleuchten sowie umgestaltete 22-Zoll-Räder. 

(Bild: Bentley)

Für den Innenraum versprechen die Briten zusätzliche Individualisierungsmöglichkeiten, unter anderem neue Ziernähte und erweiterte Lederausstattungen. Außerdem zieht die App-Plattform „My Bentley App Studio“ ein.

Neu im Programm ist der Flying Spur S, der einen 680 PS starken Plug-in-Hybrid auf V8-Basis nutzt. Damit sprintet der Allrader nach Herstellerangaben in 3,9 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht 270 km/h Spitze. Mit der Rückkehr, der aus der ersten Generation der Baureihe bekannten Variante zielt Bentley auf Kunden, die neben Luxus und Komfort eine sportlichere Anmutung wünschen. 

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Leistungsmäßig an der Spitze der Baureihe steht der allradgetriebene Flying Spur Speed mit Plug-in-Hybridantrieb. Die Kombination aus 4,0-Liter-V8-Biturbo und Elektromotor leistet 782 PS und stellt 1000 Nm Drehmoment bereit. Damit ist die Limousine nach Angaben des Herstellers das bislang stärkste viertürige Modell der Marke. Die 25,9-kWh-Batterie ermöglicht laut Bentley bis zu 76 Kilometer rein elektrische Fahrt.

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