Wie iranische Hacker den FBI-Direktor bloßstellten

Der Krieg Israels und der USA gegen den Iran wird auch online ausgetragen: Hackergruppen im staatlichen Auftrag kundschaften aus, sabotieren und saugen Daten zu Propagandazwecken ab. Die Gruppe „Handala“, die dem Mullah-Regime des Iran untersteht, knackte nun sogar die E-Mail-Inbox von FBI-Direktor Kash Patel. Krone+ blickt für Sie hinter die Kulissen des Hacks.
Auf einem der Fotos raucht er Zigarre, auf einem anderen posiert er mit einer Flasche Rum, ein weiteres zeigt ihn auf Tuchfühlung mit einem roten Cabrio: Seit Tagen kursieren Privatfotos von Kash Patel, Trumps umstrittenem FBI-Chef, im Netz – abgesaugt und veröffentlicht von iranischen Hackern. Auch Hunderte E-Mails sind in dem Datenpaket enthalten, das die Hackergruppe Handala nach dem Einbruch in Patels Gmail-Konto veröffentlicht hat. Die Gruppe sorgte zuvor bereits mit anderen spektakulären Hacks für Aufsehen – und hatte eine Rechnung mit Patel offen.
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