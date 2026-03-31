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E-Mails abgesaugt

Wie iranische Hacker den FBI-Direktor bloßstellten

Digital
31.03.2026 14:52
FBI-Direktor Kash Patel ist nicht unumstritten: Der Trump-Intimus legte schon einige peinliche ...
FBI-Direktor Kash Patel ist nicht unumstritten: Der Trump-Intimus legte schon einige peinliche Auftritte hin. Nun wurde er Opfer iranischer Hacker.(Bild: APA-Images / AP / Jacquelyn Martin)
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Der Krieg Israels und der USA gegen den Iran wird auch online ausgetragen: Hackergruppen im staatlichen Auftrag kundschaften aus, sabotieren und saugen Daten zu Propagandazwecken ab. Die Gruppe „Handala“, die dem Mullah-Regime des Iran untersteht, knackte nun sogar die E-Mail-Inbox von FBI-Direktor Kash Patel. Krone+ blickt für Sie hinter die Kulissen des Hacks.

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Auf einem der Fotos raucht er Zigarre, auf einem anderen posiert er mit einer Flasche Rum, ein weiteres zeigt ihn auf Tuchfühlung mit einem roten Cabrio: Seit Tagen kursieren Privatfotos von Kash Patel, Trumps umstrittenem FBI-Chef, im Netz – abgesaugt und veröffentlicht von iranischen Hackern. Auch Hunderte E-Mails sind in dem Datenpaket enthalten, das die Hackergruppe Handala nach dem Einbruch in Patels Gmail-Konto veröffentlicht hat. Die Gruppe sorgte zuvor bereits mit anderen spektakulären Hacks für Aufsehen – und hatte eine Rechnung mit Patel offen.

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