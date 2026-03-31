Wie iranische Hacker den FBI-Direktor bloßstellten

Auf einem der Fotos raucht er Zigarre, auf einem anderen posiert er mit einer Flasche Rum, ein weiteres zeigt ihn auf Tuchfühlung mit einem roten Cabrio: Seit Tagen kursieren Privatfotos von Kash Patel, Trumps umstrittenem FBI-Chef, im Netz – abgesaugt und veröffentlicht von iranischen Hackern. Auch Hunderte E-Mails sind in dem Datenpaket enthalten, das die Hackergruppe Handala nach dem Einbruch in Patels Gmail-Konto veröffentlicht hat. Die Gruppe sorgte zuvor bereits mit anderen spektakulären Hacks für Aufsehen – und hatte eine Rechnung mit Patel offen.