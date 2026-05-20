Internationale Pläne für Beach-Event am Wörthersee

Bühne für Österreicher

Und jetzt folgt das Comeback – allerdings in kleinerem Rahmen als Masters der heimischen Beachvolleyball-Tour. Nun passen beim Turnier ab Freitag bis zu 1000 Sportfans in die Werzers-Arena in Pörtschach. Zur Elite zählen heuer die Klinger-Schwestern Ronja und Dorina, die auf Rang 16 der Weltrangliste liegen. „Diesmal gibt es keine internationalen Teams, wir wollen den Österreichern eine Bühne bieten“, betont Veranstalter Marcus Mitzner, der vorerst auf Partys am Abend verzichtet. „Der volle Fokus soll am Sport liegen – auf den Tribünen hoffen wir aber auf gute Stimmung.“