Internationale Pläne für Beach-Event am Wörthersee

Einst war das Beachvolleyball-Event in Klagenfurt ein großes Highlight im Kärntner Sport-Sommer, wanderte aber 2017 aus Kostengründen nach Wien ab. Von Freitag bis Montag startet in Pörtschach ein neues Event in kleinerer Form auf der österreichischen Tour – 4000 Tickets sind schon weg, für Lokalmatador Xandi Huber ist es eine emotionale Rückkehr.
Bis zu 10.000 Fans heizten den Beachvolleyballern früher bis 2016 in der riesigen Arena am Klagenfurter Centercourt ein, die weltbesten Athleten lieferten sich packende Partien und danach gab’s ausgelassene Partys. Das Event (in Form von Grand Slams, Europameisterschaften und Majors) am Wörthersee war ein Megaerfolg, lockte größtenteils junge Zuschauer aus allen Teilen Österreichs an.
Bühne für Österreicher
Und jetzt folgt das Comeback – allerdings in kleinerem Rahmen als Masters der heimischen Beachvolleyball-Tour. Nun passen beim Turnier ab Freitag bis zu 1000 Sportfans in die Werzers-Arena in Pörtschach. Zur Elite zählen heuer die Klinger-Schwestern Ronja und Dorina, die auf Rang 16 der Weltrangliste liegen. „Diesmal gibt es keine internationalen Teams, wir wollen den Österreichern eine Bühne bieten“, betont Veranstalter Marcus Mitzner, der vorerst auf Partys am Abend verzichtet. „Der volle Fokus soll am Sport liegen – auf den Tribünen hoffen wir aber auf gute Stimmung.“
Wir haben geplant, künftig wieder ein internationales Turnier am Wörthersee zu veranstalten. Mit genügend Vorlaufzeit sollte das möglich sein.
Turnierveranstalter Marcus MITZNER
300 Tonnen Sand
Und das Event – für das 300 Tonnen Sand angeliefert wurden – ist auch ein Testlauf fürs kommende Jahr: „Das Ziel ist es, wieder ein internationales Turnier am Wörthersee zu veranstalten. Mit genügend Vorlaufzeit und den Erfahrungen der diesjährigen Veranstaltung streben wir das an.“
Großes Ticket-Interesse
Dass Beachvolleyball in Kärnten weiterhin zieht, zeigt auch das Karten-Interesse. Mitzner: „Wenn alle kommen, dann haben wir mehr als 4000 Tickets angebracht. Damit können wir richtig zufrieden sein.“
Huber war einst Ballbub am Wörthersee
Für Beach-Ass Xandi Huber ist es eine emotionale Rückkehr! In den Anfangsjahren des Klagenfurt-Turniers ist der heute 40-Jährige als Ballbub am Feld gestanden, 2012 und 2014 holte er mit Robin Seidl Platz neun beim Event – und ist nun wieder mit diesem am Start. Er hofft natürlich auf eine Teilnahme am Finaltag am Montag: „Ich bin richtig gehyped und hoffe, dass sich bei uns in Kärnten wieder etwas entwickelt!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.