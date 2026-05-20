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4000 Tickets sind weg

Internationale Pläne für Beach-Event am Wörthersee

Sport-Mix
20.05.2026 06:57
Einst füllte Beachvolleyball am Wörthersee schon die Tribünen, beim Comeback in Pörtschach ist ...
Einst füllte Beachvolleyball am Wörthersee schon die Tribünen, beim Comeback in Pörtschach ist auch Evergreen Xandi Huber dabei.(Bild: GEPA)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Einst war das Beachvolleyball-Event in Klagenfurt ein großes Highlight im Kärntner Sport-Sommer, wanderte aber 2017 aus Kostengründen nach Wien ab. Von Freitag bis Montag startet in Pörtschach ein neues Event in kleinerer Form auf der österreichischen Tour – 4000 Tickets sind schon weg, für Lokalmatador Xandi Huber ist es eine emotionale Rückkehr.

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Bis zu 10.000 Fans heizten den Beachvolleyballern früher bis 2016 in der riesigen Arena am Klagenfurter Centercourt ein, die weltbesten Athleten lieferten sich packende Partien und danach gab’s ausgelassene Partys. Das Event (in Form von Grand Slams, Europameisterschaften und Majors) am Wörthersee war ein Megaerfolg, lockte größtenteils junge Zuschauer aus allen Teilen Österreichs an.

Die Klinger-Schwestern Ronja und Dorina zählen zur absoluten Weltklasse und sind in Pörtschach ...
Die Klinger-Schwestern Ronja und Dorina zählen zur absoluten Weltklasse und sind in Pörtschach dabei.(Bild: EPA/MATT TURNER)

Bühne für Österreicher
Und jetzt folgt das Comeback – allerdings in kleinerem Rahmen als Masters der heimischen Beachvolleyball-Tour. Nun passen beim Turnier ab Freitag bis zu 1000 Sportfans in die Werzers-Arena in Pörtschach. Zur Elite zählen heuer die Klinger-Schwestern Ronja und Dorina, die auf Rang 16 der Weltrangliste liegen. „Diesmal gibt es keine internationalen Teams, wir wollen den Österreichern eine Bühne bieten“, betont Veranstalter Marcus Mitzner, der vorerst auf Partys am Abend verzichtet. „Der volle Fokus soll am Sport liegen – auf den Tribünen hoffen wir aber auf gute Stimmung.“

Zitat Icon

Wir haben geplant, künftig wieder ein internationales Turnier am Wörthersee zu veranstalten. Mit genügend Vorlaufzeit sollte das möglich sein.

Turnierveranstalter Marcus MITZNER

300 Tonnen Sand
Und das Event – für das 300 Tonnen Sand angeliefert wurden – ist auch ein Testlauf fürs kommende Jahr: „Das Ziel ist es, wieder ein internationales Turnier am Wörthersee zu veranstalten. Mit genügend Vorlaufzeit und den Erfahrungen der diesjährigen Veranstaltung streben wir das an.“

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Großes Ticket-Interesse
Dass Beachvolleyball in Kärnten weiterhin zieht, zeigt auch das Karten-Interesse. Mitzner: „Wenn alle kommen, dann haben wir mehr als 4000 Tickets angebracht. Damit können wir richtig zufrieden sein.“

Beachvolleyballer Xandi Huber, Olympiasieger Benjamin Karl, Veranstalter Marcus Mitzner und ...
Beachvolleyballer Xandi Huber, Olympiasieger Benjamin Karl, Veranstalter Marcus Mitzner und Werzers-Hoteldirektor Roland Hirtenfelder (v. li.) freuen sich aufs Event.(Bild: Wolfgang Handler)

Huber war einst Ballbub am Wörthersee
Für Beach-Ass Xandi Huber ist es eine emotionale Rückkehr! In den Anfangsjahren des Klagenfurt-Turniers ist der heute 40-Jährige als Ballbub am Feld gestanden, 2012 und 2014 holte er mit Robin Seidl Platz neun beim Event – und ist nun wieder mit diesem am Start. Er hofft natürlich auf eine Teilnahme am Finaltag am Montag: „Ich bin richtig gehyped und hoffe, dass sich bei uns in Kärnten wieder etwas entwickelt!“ 

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