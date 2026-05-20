„Entführer packte unseren 5-jährigen Sohn am Arm“

Ein Social-Media-Posting um einen unbestätigten Angriff auf ein Kind sorgte bei vielen Eltern für Angst. Jetzt meldete sich die Mutter des fünfjährigen Tobias und berichtet, warum sie diese Warnung erstellte und wie sie sich verbreitete. Und warum sie sicher ist, dass ihr Sohn nichts erfunden haben kann.
„Das ist nicht nur ein Gerücht, es gab tatsächlich einen Angriff auf unseren Sohn.“ – Kerstin Rehrl (32) aus Auerbach ist sicher: Ihr Sohn Tobias sollte entführt werden.
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