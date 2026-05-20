Jetzt staut es auf der A1 in die andere Richtung

Die Arbeiten auf der Westautobahn liefen wegen des guten Wetters besser als ursprünglich geplant. Ab dem Sonntag gibt es wieder zwei Fahrspuren von Eugendorf aus in Richtung Stadt Salzburg. Jetzt dürfte es aber im Abendverkehr Richtung Wien schwieriger werden. Dafür könnte die Baustelle schon im August enden.
Trotz der täglichen Staus, die die Pendler ärgern, gibt es von der Baustelle auf der Westautobahn zwischen Eugendorf und Salzburg-Nord auch erfreuliche Nachrichten. Denn durch das trockene Wetter im bisherigen Frühjahr sind die Arbeiten weiter vorangeschritten als zunächst angenommen – die Halbzeit der Baustelle ist geschafft.
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