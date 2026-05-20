„Da waren wir nur mit Polizeischutz unterwegs!“

Alles Gute zum Runden, Peter Artner! Die Mähne längst Geschichte, die Batterien aber noch lange nicht leer. Als Aktiver lief er sich für die Salzburger und die Wiener Austria (je zwei Meistertitel), Vienna, Admira und St. Pölten 291-mal in der Bundesliga, außerdem in Alicante (Sp) und bei Foggia (It) die Seele aus dem Leib. In der Geschäftswelt gibt der 55-fache Internationale mit seiner Tableware-Firma nicht weniger Gas. Mit der „Krone“ sprach der Jubilar im Gastgarten seines neuen „Babys“, dem Schutzhaus Hackenberg in Wien über ...