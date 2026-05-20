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Peter Artner wird 60

„Da waren wir nur mit Polizeischutz unterwegs!“

Fußball International
20.05.2026 06:30
Artner (li.) marschierte 1994 mit Austria Salzburg ins UEFA-Cup-Finale
Artner (li.) marschierte 1994 mit Austria Salzburg ins UEFA-Cup-Finale(Bild: Joachim Maislinger)
Porträt von Dorian Seistock
Von Dorian Seistock

Der 55-fache Teamspieler Peter Artner feiert am Mittwoch seinen 60. Geburtstag. Die „Krone“ besuchte den Jubilar im Gastgarten seines neuen Lokals „Schutzhaus Hackenberg“ und plauderte mit dem einst unbändigen Laufmonster über die WM 1990, das Altern, seine Karriere und das kommende Großevent.

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Alles Gute zum Runden, Peter Artner! Die Mähne längst Geschichte, die Batterien aber noch lange nicht leer. Als Aktiver lief er sich für die Salzburger und die Wiener Austria (je zwei Meistertitel), Vienna, Admira und St. Pölten 291-mal in der Bundesliga, außerdem in Alicante (Sp) und bei Foggia (It) die Seele aus dem Leib. In der Geschäftswelt gibt der 55-fache Internationale mit seiner Tableware-Firma nicht weniger Gas. Mit der „Krone“ sprach der Jubilar im Gastgarten seines neuen „Babys“, dem Schutzhaus Hackenberg in Wien über ...

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