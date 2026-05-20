Durch die Luft der Bienen wieder aufatmen können

Asthma, Bronchitis, Pollenallergie: Symptomen von Atemwegserkrankungen sagt eine Imker-Familie den Kampf an. Und zwar mit dem Einatmen von Bienenstockluft. Am heutigen Tag der Bienen stellen wir eine besondere Behandlungs-Methode vor …
Weil seine Tochter unter der Atemwegserkrankung Pseudokrupp leidet und ihr Opa immer wieder mit starken Migräne-Anfällen zu kämpfen hatte, griff Imker Mario Ranacher auf die Kraft seiner Bienen zurück, um die Beschwerden zu lindern. „Wir haben vor ein paar Jahren Bienenstöcke im Garten aufgestellt und mittels eines Inhalators Bienenstockluft eingeatmet“, erklärt der 46-Jährige aus Kötzing bei Seeboden.
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