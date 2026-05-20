Durch die Luft der Bienen wieder aufatmen können

Weil seine Tochter unter der Atemwegserkrankung Pseudokrupp leidet und ihr Opa immer wieder mit starken Migräne-Anfällen zu kämpfen hatte, griff Imker Mario Ranacher auf die Kraft seiner Bienen zurück, um die Beschwerden zu lindern. „Wir haben vor ein paar Jahren Bienenstöcke im Garten aufgestellt und mittels eines Inhalators Bienenstockluft eingeatmet“, erklärt der 46-Jährige aus Kötzing bei Seeboden.