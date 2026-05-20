Neuer Coup! Hirschers Ski-Team schlägt wieder zu

Durchbruch im vergangenen Winter

Der junge Norweger kommt nach einer starken Saison nach Salzburg und gilt als eines der größten Technik-Talente seines Landes.

In der Saison 2025/26 feierte Grahl-Madsen gleich vier Siege im Europacup – zwei im Slalom und zwei im Riesentorlauf. Dazu belegte er Rang zwei in der Europacup-Gesamtwertung.