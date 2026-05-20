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Norwegen-Talent kommt

Neuer Coup! Hirschers Ski-Team schlägt wieder zu

Ski Alpin
20.05.2026 06:41
Hans Grahl-Madsen
Hans Grahl-Madsen(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Marcel Hirschers Ski-Team schlägt wieder zu! Nach dem Abschied von Henrik Kristoffersen bekommt Van Deer-Red Bull Sports erneut norwegische Verstärkung. Mit Hans Grahl-Madsen wechselt eines der spannendsten Talente des Ski-Zirkus zu den Salzburgern.

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Der 22-jährige Norweger verlässt HEAD und startet ab der Saison 2026/27 künftig auf Material von Van Deer-Red Bull Sports.

Damit wird Grahl-Madsen Teamkollege seines Landsmanns Timon Haugan und verstärkt die wachsende Fahrergruppe rund um Marcel Hirschers Marke.

Zuletzt hatten bereits Paula Moltzan, Andrej Drukarov und Tormis Laine bei Van Deer unterschrieben.

Durchbruch im vergangenen Winter
Der junge Norweger kommt nach einer starken Saison nach Salzburg und gilt als eines der größten Technik-Talente seines Landes.
In der Saison 2025/26 feierte Grahl-Madsen gleich vier Siege im Europacup – zwei im Slalom und zwei im Riesentorlauf. Dazu belegte er Rang zwei in der Europacup-Gesamtwertung.

Hans Grahl-Madsen
Hans Grahl-Madsen(Bild: GEPA)

Auch im Weltcup machte der Norweger erstmals auf sich aufmerksam. In Val d’Isère gelang ihm mit Rang sechs im Slalom sein bisher bestes Ergebnis.

Nach dem Abgang von Henrik Kristoffersen stärkt Van Deer damit wieder seine norwegische Achse. Grahl-Madsen wird künftig gemeinsam mit Timon Haugan die Farben seines Landes im Team vertreten.

Früh auf Erfolgskurs
Erste größere Aufmerksamkeit erhielt Grahl-Madsen bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2023 in St. Anton. Dort gewann er mit Norwegen Bronze im Teambewerb. Ein Jahr später legte er bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Haute-Savoie nach: Gold im Team-Bewerb sowie Bronze im Slalom.

Die Erfolge brachten ihm wenig später das Weltcup-Debüt ein. Beim Riesentorlauf in Bansko 2024 schaffte er zwar noch nicht den Sprung in den zweiten Durchgang, sein Aufstieg war allerdings längst eingeleitet.

Im März 2025 feierte er in Norefjell seinen ersten Europacup-Sieg. Am Saisonende krönte er sich gemeinsam mit Timon Haugan zum norwegischen Slalom-Meister.

Die Erwartungen an den 22-Jährigen sind entsprechend groß. Mit Hirschers Material und der Unterstützung von Red Bull soll Grahl-Madsen nun den nächsten Schritt machen und endgültig im Weltcup ankommen.

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