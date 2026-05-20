Nur zwei kleine Fische eines großen Netzwerks

Der Fahrer schilderte, wie die Bande vorging: Zunächst habe er einen Anruf mit einer Adresse erhalten, danach einen Google-Link. „Ich habe dann die Fahrräder eingeladen und bin losgefahren.“ Die versprochenen 500 Euro habe er jedoch nie bekommen. Auch der zweite Angeklagte beteuerte, nie Geld gesehen zu haben. Er gab zudem an, nur am Diebstahl in Kennelbach beteiligt gewesen zu sein, was auch bereits durch die polizeilichen Ermittlungen im Vorfeld bestätigt worden war.