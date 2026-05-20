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Nur zwei kleine Fische eines großen Netzwerks

Vorarlberg
20.05.2026 07:00
Die beiden Angeklagten räumten am LG Feldkirch die ihnen zur Last gelegten Taten ein.
Die beiden Angeklagten räumten am LG Feldkirch die ihnen zur Last gelegten Taten ein.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Als Teil einer kriminellen Vereinigung brachen zwei Moldawier in Tiefgaragen und Keller in Vorarlberg ein und stahlen dort sündteure Fahrräder im Wert von 40.000 Euro. 

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Die beiden Männer – ein verheirateter Lkw-Fahrer mit vier Kindern und ein lediger Autolackierer – seien laut Verteidigung lediglich „kleine Fische“ eines größeren Netzwerks gewesen. Beide waren bislang unbescholten. Im September schlugen die Täter erstmals in Göfis zu: Über die Notentriegelung verschafften sie sich Zugang zu einer Tiefgarage und entwendeten von dort vier E-Bikes sowie einen Fahrradträger. Anfang Oktober folgte ein weiterer Coup in Kennelbach: Mit einem Draht öffneten die Kriminellen erneut ein Garagentor und stahlen fünf E-Bikes und ein Mountainbike. Gesamtwert der Beute: immerhin rund 40.000 Euro.

In Salzburg von der Polizei geschnappt
Das Diebesgut wurde in einen Sprinter geladen, danach ging es Richtung Moldawien. Doch auf Höhe Salzburg stoppte die Polizei das Fahrzeug im Zuge einer Verkehrskontrolle – die Einbruchsserie flog im Zuge der Erhebungen auf, die Männer wurden festgenommen. Vor Gericht bekannten sich beide Angeklagten schuldig.

Der Fahrer schilderte, wie die Bande vorging: Zunächst habe er einen Anruf mit einer Adresse erhalten, danach einen Google-Link. „Ich habe dann die Fahrräder eingeladen und bin losgefahren.“ Die versprochenen 500 Euro habe er jedoch nie bekommen. Auch der zweite Angeklagte beteuerte, nie Geld gesehen zu haben. Er gab zudem an, nur am Diebstahl in Kennelbach beteiligt gewesen zu sein, was auch bereits durch die polizeilichen Ermittlungen im Vorfeld bestätigt worden war.

Zwei Schuldsprüche im Sinne der Anklage
Richter Theo Rümmele sprach die beiden Moldawier am Ende im Sinne der Anklage schuldig und verhängte über den Fahrer 15 Monate Haft. An zwei Privatbeteiligte muss er zudem insgesamt 6500 Euro zahlen. Dies, weil nur ein Teil des Diebesgutes sichergestellt werden konnte. Sein Komplize kam mit 14 Monaten Gefängnis davon. Er muss einen Verfallsbetrag von 500 Euro bezahlen. Die Urteile sind rechtskräftig.

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