ORF-Chef: Kandidat von außen, Kandidatin von innen

Er wäre ja nach der „Stellenbeschreibung“ des ÖVP-Generalsekretärs und Mediensprechers Nico Marchetti bestens geeignet. Dieser plädiert mit Vehemenz für einen Kandidaten „von außen“, hat das gerade in der „Presse“ noch einmal präzisiert und gemeint, der Generaldirektor müsse „unbelastet von all diesen Verstrickungen und Intrigen“ im ORF sein, und ließ sich dann noch dazu hinreißen, über Pig zu sagen, dieser sei „definitiv ein Profi“, daher würde sich Marchetti – mithin die ÖVP – „freuen, wenn er sich bewirbt“.