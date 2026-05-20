ORF-Chef: Kandidat von außen, Kandidatin von innen

Die Uhr tickt, nur noch bis Ende nächster Woche können sich Kandidatinnen und Kandidaten für die Position des ORF-Generaldirektors in der Periode von Anfang Jänner 2027 bis Ende Dezember 2031 bewerben. Noch halten sich eventuelle Anwärter bedeckt, auch der offensichtlich von ÖVP und SPÖ ausgepackelte Chef der Nachrichtenagentur APA, Clemens Pig, hat sich offiziell noch nicht aus der Deckung bewegt.
Er wäre ja nach der „Stellenbeschreibung“ des ÖVP-Generalsekretärs und Mediensprechers Nico Marchetti bestens geeignet. Dieser plädiert mit Vehemenz für einen Kandidaten „von außen“, hat das gerade in der „Presse“ noch einmal präzisiert und gemeint, der Generaldirektor müsse „unbelastet von all diesen Verstrickungen und Intrigen“ im ORF sein, und ließ sich dann noch dazu hinreißen, über Pig zu sagen, dieser sei „definitiv ein Profi“, daher würde sich Marchetti – mithin die ÖVP – „freuen, wenn er sich bewirbt“.
Ob diese Freude des Generalsekretärs allerdings wirklich alle in der ÖVP teilen? Darüber bestehen berechtigte Zweifel.
Unterdessen hat eine erste Bewerberin aus dem ORF ihren sprichwörtlichen Hut in den Ring geworfen. Magazinchefin Lisa Totzauer hat sich bereits vor fünf Jahren für die Position beworben, unterlag damals allerdings Roland Weißmann.
Sie scheint sich als Kandidatin der Mitarbeiter positionieren, schreibt in einer internen Mitteilung an diese: „Wir können dieses Haus reformieren. Wir sind nicht machtlos. Es kann einen ORF geben, in dem das Programm an erster Stelle steht, wo wir mit relevanten Inhalten alle erreichen, wo sich Frauen und Männer sicher und wertgeschätzt fühlen.“
Mit dieser Kandidatin von innen wird man sich ernsthaft auseinandersetzen müssen – so wie mit weiteren Bewerbern mit Erfahrung. Und da könnten, wie man hört, noch Überraschungen warten.
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