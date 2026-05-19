Jede 4. heimische Firma zahlt Lösegeld an Betrüger

Zu große Abhängigkeiten vom Ausland

Doch was würde passieren, wenn Technologien und Dienstleistungen aus anderen Ländern plötzlich von einem Tag auf den anderen eingestellt würden? Immerhin werden 69 Prozent der Cyber-Sicherheitsanwendungen aus dem Ausland bezogen. 54 Prozent der Befragten meinen, ihr Unternehmen könne ohne die ausländischen Technologien nur noch maximal bis zu drei Monate weiterarbeiten. Dann müsse der Betrieb des Unternehmens wohl eingestellt werden.