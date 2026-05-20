Ikone auf vielen Ebenen: Cher ist 80 Jahre alt

Nicht viele Menschen sind in Musik, Film und Mode so prägend wie sie: Die große Cher hat alle drei Bereiche nachhaltig geprägt. Heute feiert die Kult-Künstlerin ihren 80. Geburtstag und zeigt sich bei ihren öffentlichen Auftritten so topfit und gut gelaunt wie eh und je.
Hierzulande wirbelte Cher zuletzt 2019 über das Parkett der Wiener Stadthalle und setzte mit einer atemberaubenden Show sämtliche Gesetze der Physik außer Kraft. Heute feiert Cheryl Sarkisian, so ihr im Reisepass stehender Name, ihren 80. Geburtstag und erstaunte erst unlängst bei der New Yorker Met Gala mit ihrem zeitlosen Äußeren.
Wie kaum jemand anders schafft es das Multitalent, sich seit mehr als sechs Jahrzehnten immer wieder neu zu erfinden und nebenbei auch noch als eine der Ikonen der LGBTQ-Bewegung zu gelten.
Von der Musik zum Fernsehen
Mit Ehemann Sonny feierte sie 1965 mit „I Got You Babe“ den großen Durchbruch, parallel dazu lancierte sie auch eine Solokarriere und hat auf dem Millionenseller „Believe“ 1998 die Autotune-Stimmtechnik erfunden, ohne die der Pop heute nicht mehr überleben könnte. Mit „The Sonny & Cher Comedy Hour“ wurde sie in den 70er-Jahren zum Fernsehstar, im Folgejahrzehnt eroberte sie das Kino.
„Silkwood“, „Die Maske“, „Die Hexen von Eastwicke“ und schlussendlich „Mondsüchtig“, wofür Cher verdient den Oscar bekam – im Jahrestakt brillierte sie mit darstellerischen Bestleistungen, bis sie sich Anfang der 90er-Jahre wieder verstärkt der Musik zuwandte und dort noch einmal Riesenerfolge feierte.
Cher (*1946 in Kalifornien) ist eine der größten lebenden Ikonen der US-Popkultur. Den Titel „Goddess Of Pop“ trägt sie, weil sie über die Jahrzehnte zwischen Folk, Pop, Rock und Elektronik in allen Genres reüssierte. Sie ist nicht nur Oscar-, sondern auch Emmy-, Grammy- und Golden-Globe-Preisträgerin.
Mit Chaz Bono und Elijah Blue Allman hat sie zwei Kinder von ihren beiden Ex-Männern Sonny Bono und Gregg Allman. Cher ist bekennende Buddhistin und noch immer künstlerisch aktiv.
Seltenes Rampenlicht
Modisch wandelte sich Cher vom frühen Hippie zur provokanten Freizügigkeit. Bob Mackie wurde früh zu ihrem Haus- und Hofschneider und prägte ikonische Outfits, die wenig Raum für Fantasie zuließen. Bis heute prägt Cher alle Bereiche, in denen sie zeit ihres Lebens tätig war. Im Rampenlicht ist sie heute seltener, aber wenn, dann immer noch mit großer Leidenschaft.
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