Ikone auf vielen Ebenen: Cher ist 80 Jahre alt

Cher (*1946 in Kalifornien) ist eine der größten lebenden Ikonen der US-Popkultur. Den Titel „Goddess Of Pop“ trägt sie, weil sie über die Jahrzehnte zwischen Folk, Pop, Rock und Elektronik in allen Genres reüssierte. Sie ist nicht nur Oscar-, sondern auch Emmy-, Grammy- und Golden-Globe-Preisträgerin.

Mit Chaz Bono und Elijah Blue Allman hat sie zwei Kinder von ihren beiden Ex-Männern Sonny Bono und Gregg Allman. Cher ist bekennende Buddhistin und noch immer künstlerisch aktiv.