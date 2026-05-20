„Wollen uns nicht auf Schlachtbank führen lassen“

„Ich erwarte unsererseits eine Defensivschlacht!“

Benjamin Nissner sagt zur körperlichen Verfassung nach vier Spielen binnen fünf Tagen: „Mein Tank ist voll.“ Im Duell mit der Schweiz seien die Rollen klar verteilt, doch abgeschrieben hat er das Spiel vorab längst nicht: „Ich erwarte unsererseits eine Defensivschlacht. Doch wer sagt, dass wir vorne nicht ein oder zwei Tore reinmachen können und das gleiche passiert wie gegen Lettland.“