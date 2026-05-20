Horrorcrash: Sind Ältere am Steuer ein Risiko?

Der fatale Crash am Montag auf der L334 bei Ritzing erschüttert weit über den Bezirk Oberpullendorf hinaus. Bei dem Frontalzusammenstoß zweier Pkw verlor der 91-jährige Lenker des einen Fahrzeugs sein Leben. Ein 85-Jähriger, der hinter dem Steuer des anderen Wagens saß, wurde schwer verletzt. „Diese Tragödie hätte verhindert werden können, wenn man die Fahrtauglichkeit älterer Menschen regelmäßig kontrollieren würde“, meinen nun viele.