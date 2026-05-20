Nach Wildtier-Leitfaden: „Viele wären zu retten“

Fehlende Tierrettung

Auch die Sorge vor einer zu starken Bindung an den Menschen bei der Pflege kann er nicht nachvollziehen: „Der Kontakt wird so weit als möglich minimiert!“ Besonders wichtig sei ihm aber ein anderer Punkt: „Der Aufbau einer Tierrettung wird in NÖ nach wie vor von der Landesregierung verhindert. Diese könnte in solchen Fällen tatsächlich helfen und tut das in anderen Bundesländern auch schon sehr.“