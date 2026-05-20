Trotz Meistertitel: Sponsor kürzt Graz99ers Gelder

„Wird bei uns in diesem Ausmaß gekürzt, können wir zusperren!“ – Die Nerven bei vielen Sport-Funktionären in Graz liegen aktuell blank. Dem Vernehmen nach geht der neue Holding-Boss Gert Heigl mit eisernem Besen durch die Sponsoring-Verträge und lässt teils drastische Kürzungen vornehmen.