Trotz Meistertitel: Sponsor kürzt Graz99ers Gelder

Schlechte Aussichten für die Sport-Landschaft in Graz: Ein städtischer Tochterkonzern reduziert Unterstützungen teilweise um bis zu 50 Prozent. Besonders hart trifft es ausgerechnet die 99ers als frischgebackenen Eishockey-Champion.
„Wird bei uns in diesem Ausmaß gekürzt, können wir zusperren!“ – Die Nerven bei vielen Sport-Funktionären in Graz liegen aktuell blank. Dem Vernehmen nach geht der neue Holding-Boss Gert Heigl mit eisernem Besen durch die Sponsoring-Verträge und lässt teils drastische Kürzungen vornehmen.
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