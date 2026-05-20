So blockierte Chinese Notrufe um den Song Contest

Bis zu 100.000 Nachrichten pro Stunde aus dem Kofferraum

Der Kofferraum des Autos war dagegen voll mit technischem Equipment, unter anderem mit einem sogenannten SMS-Blaster, der bis zu 100.000 Nachrichten verschicken kann – und das laut Polizei pro Stunde. Öffnet man die falschen Paket- oder Mobilfunkanbieter-SMS, sind vorübergehend keine Anrufe mehr möglich – demnach ist auch der Notruf blockiert.