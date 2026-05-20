Warum diese Kinder nicht zur Schule radeln dürfen

Derzeit steht Radlern dort ein sogenannter Mehrzweckstreifen zur Verfügung. Dieser wird von den Eltern besonders kritisch beurteilt. Nur 1,9 Prozent würden ihr Kind alleine darauf losradeln lassen. Anders wäre die Situation bei einem baulich von der Fahrbahn getrennten Radweg: Dort würden 85,8 Prozent der Eltern ihre Kinder selbstständig in die Pedale treten lassen.