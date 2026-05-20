Ex-Dortmund-Trainer bei Salzburg im Gespräch

Pokalsieger in Dänemark

Nach jahrelanger Arbeit im Nachwuchsbereich der Dortmunder verabschiedete sich Tullberg im September 2025 nach sechs Jahren aus Deutschland und kehrte in seine Heimat zurück. Mit Midtjylland wurde der Trainer in der abgelaufenen Saison Vizemeister und gewann zudem den dänischen Pokal. Im Finale setzte er sich gegen Ex-Liefering-Coach Bo Svensson und den FC Kopenhagen durch.