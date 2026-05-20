Ex-Dortmund-Trainer bei Salzburg im Gespräch

Die Trainersuche bei Red Bull Salzburg läuft auf Hochtouren! Nach der Trennung von Daniel Beichler wird bereits über mehrere Kandidaten spekuliert. Laut einem Bericht aus Dänemark steht Mike Tullberg auf der Liste der „Bullen“.
Allerdings sind die Salzburger offenbar nicht allein. Dem Bericht zufolge zeigt auch Eintracht Frankfurt Interesse am Coach.
Größere Bekanntheit erlangte Tullberg Anfang 2025 als Interimscoach von Borussia Dortmund. Der Däne betreute den BVB in drei Spielen und blieb dabei ungeschlagen. Zwei Siege und ein Remis standen zu Buche.
Pokalsieger in Dänemark
Nach jahrelanger Arbeit im Nachwuchsbereich der Dortmunder verabschiedete sich Tullberg im September 2025 nach sechs Jahren aus Deutschland und kehrte in seine Heimat zurück. Mit Midtjylland wurde der Trainer in der abgelaufenen Saison Vizemeister und gewann zudem den dänischen Pokal. Im Finale setzte er sich gegen Ex-Liefering-Coach Bo Svensson und den FC Kopenhagen durch.
Tullbergs Vertrag läuft noch bis 2029, doch laut „Tipsbladet“ dürfte der Coach bei einem konkreten Angebot aus Salzburg eher zu einem Verbleib in Dänemark tendieren. Die Trainersuche bei den „Bullen” bleibt damit spannend und die Liste der Kandidaten offenbar immer länger.
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