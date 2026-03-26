Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fünf Schwerpunkte

Angerer als LH? FPÖ startet in den Wahlkampf

Kärnten
26.03.2026 12:03
Klubobmann Josef Ofner und Parteichef Erwin Angerer sind motiviert.
Klubobmann Josef Ofner und Parteichef Erwin Angerer sind motiviert.(Bild: Clara Milena Steiner)
Porträt von Clara Milena Steiner
Von Clara Milena Steiner

Fünf Schwerpunkte präsentieren die Kärntner Freiheitlichen am Donnerstag – und starten damit geradewegs in den Wahlkampf für die Landtagswahl in zwei Jahren. Das erklärte Ziel: Parteichef Erwin Angerer als Landeshautpmann, dafür wirbt man auch mit einer eigenen Domain.

0 Kommentare

„In welche Richtung muss sich Kärnten entwickeln?“, fragen die Kärntner Freiheitlichen am Donnerstag und geben sich gleich selbst eine Antwort: Unter dem Motto „Neue Wege, neue Chancen!“ luden Parteichef Erwin Angerer und Klubobmann Josef Ofner zu einer Pressekonferenz. Dabei ging es freilich auch um den anstehenden Wechsel an der politischen Spitze des Bundeslandes – Noch-LH Peter Kaiser geht ja am 31. März in Pension, dann übernimmt Stellvertreterin Gaby Schaunig, bis LH in spe Daniel Fellner am 8. April von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt wird.

„Wir haben einen Neuwahlantrag gestellt. Das wäre ein demokratischer Akt, der aus unserer Sicht zu setzen wäre – aber nun wird aus parteitaktischen Gründen der Wechsel vollzogen. Man wählt also das Modell Steiermark, das eigentlich sehr positiv geendet ist: Heute ist Mario Kunasek Landeshauptmann“, so Angerer.

Laut ihm betreibe die „SPÖ Machtpolitik und die ÖVP Klientelpolitik. Politische Deals und Postenschacher gehören dazu“, sagt Angerer und nennt Bernhard Turni – Kaisers Büroleiter, der nun Bezirkshauptmann von Feldkirchen wird – als Beispiel. „Deshalb braucht es Neuwahlen und wir hätten rein technisch gesehen die Möglichkeit, dass am 7. April darüber abgestimmt wird.“ Just jener Tag, an dem der Kärntner Landtag den neuen Landeshauptmann wählt.

Lesen Sie auch:
Im Kärntner Keutschach tobt nicht nur der Streit in der Amtsstube.
Krone Plus Logo
Auch auf Social Media
Politische Streitigkeiten als Geschäft für Justiz
26.03.2026
Krone Plus Logo
Schaunig übernimmt
„Wechsel bringt immer Aufbruchstimmung mit sich“
22.03.2026
Letzte Rede im Landtag
Standing Ovations aller Parteien für LH Kaiser
19.03.2026

„Gibt es Antworten auf aktuelle Herausforderungen? Aus unserer Sicht nicht. Es gibt keine Antworten“, meint Angerer und zählt auf: „Abwanderung, Teuerung, Spritpreise, Sicherheitspolitik, Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz, Flughafen, Zweitwohnsitzabgabe, Tourismusgesetz ...“

Angerer will Landeshauptmann werden
Das nehmen die Blauen zum Grund, um – zwei Jahre vor der nächsten Landtagswahl wohlgemerkt – mit fünf Schwerpunkten in den Wahlkampf zu starten:

  • Lebensraum Kärnten: „Jeder, der die Möglichkeit hat, nach Graz oder Wien zu gehen, geht – und das ist unser Problem“, so Angerer. Er fordert günstigen Wohnraum, damit sich Junge Eigentum schaffen können. Und er will den „Wirtschaftsmarkt Italien mit der Alpen-Adria-Region Friaul-Julisch-Venetien“ besser nutzen: „Zum Beispiel den Hafen in Triest anknüpfen an den Trockenhafen in Fürnitz.“
  • Preise senken: „Das Leben muss wieder leistbar sein“, so Angerer, der sich bei Neos-Wordings bedient: „Die Leistungsträger – und die Bevölkerung – brauchen wieder Luft zum Atmen.“
  • Sicherheitspolitik: Die Freiheitlichen wollen Zuwanderung stoppen, Gewaltverbrecher abschieben, Polizeipräsenz erhöhen und den politischen islam verbieten. „Gefährder, die es auch bei uns gibt und die bekannt sind, gehören sofort abgeschoben“, so Ofner.
  • Pflege: In diesem Bereich sollen ländliche Regionen nicht weiter geschwächt werden: „Es kann nicht immer nur alles zentralisiert werden. Die familiäre Unterstützung in der Pflege muss ausgebaut werden“, meint Angerer.
  • Die Heimat schützen: „Unser Lieblingsthema“, schmunzelt Angerer: „Wir wollen alle traditionellen Vereine schützen, es gehört aber auch unser Land dazu“, erinnert Angerer an die von der FPÖ initiierte Volksbefragung, bei der sich die Kärntnerinnen und Kärntner gegen Windräder ausgesprochen haben.

Eigene Domain angemeldet
Das Ziel für die Wahl in zwei Jahren – oder „vielleicht schon früher, die Hoffnung stirbt zuletzt“ (Angerer): „Erwin Angerer als Landeshauptmann – das ist unser Ziel, das es mit einem Volkskanzler Herbert Kickl in Wien geben wird“, gibt sich Ofner selbstbewusst.

Dafür hat sich die Partei bereits jetzt die Domain „ktn-landeshauptmann.at“ gesichert. Auf der Homepage posiert Angerer hemdsärmelig und mit verschränkten Armen vor dem Gebäude der Landesregierung in Klagenfurt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
26.03.2026 12:03
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Alexander Van der BellenMario Kunasek
KärntenSteiermarkAlpen
FPÖSPÖÖVP
WahlkampfPension
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Kraftwerk getroffen
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
Ab kommendem Samstag müssen Lokale und Einkaufszentren in Ägypten spätestens um 21 Uhr ...
„Strom einteilen“
Lokale und Geschäfte in Ägypten schließen früher
Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
130.335 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
124.013 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
122.163 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Ausland
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
1880 mal kommentiert
Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Innenpolitik
Grüne stimmen doch zu: Spritpreisbremse kommt!
1518 mal kommentiert
Die Grünen werden der Spritpreisbremse „mit minimalen Änderungen im Gesetzestext“ zustimmen. ...
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
1410 mal kommentiert
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Mehr Kärnten
Fünf Schwerpunkte
Angerer als LH? FPÖ startet in den Wahlkampf
„Faktische Auflösung“
VP-Nachwuchs rebelliert wegen Entscheidungen
Haller vor Klassikern
Sturzgefahr im Radsport: „Im Feld geht‘s wild zu!“
Inclusia 2026
Jugend trifft Beeinträchtigte: Spiel, Spaß, Lernen
Krone Plus Logo
Auch auf Social Media
Politische Streitigkeiten als Geschäft für Justiz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf