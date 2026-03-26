Angerer als LH? FPÖ startet in den Wahlkampf

„In welche Richtung muss sich Kärnten entwickeln?“, fragen die Kärntner Freiheitlichen am Donnerstag und geben sich gleich selbst eine Antwort: Unter dem Motto „Neue Wege, neue Chancen!“ luden Parteichef Erwin Angerer und Klubobmann Josef Ofner zu einer Pressekonferenz. Dabei ging es freilich auch um den anstehenden Wechsel an der politischen Spitze des Bundeslandes – Noch-LH Peter Kaiser geht ja am 31. März in Pension, dann übernimmt Stellvertreterin Gaby Schaunig, bis LH in spe Daniel Fellner am 8. April von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt wird.