„Es bleibt ein Traum, mit diesem Team zu spielen“

Eines ist gewiss: Österreich kann sich am 22. Juni warm anziehen – wenn in Dallas das Duell mit Argentinien wartet. Und mit Lionel Messi eine Lichtgestalt, die sich aktuell offenbar gerade für das Turnier warm schießt. Im Dress von Inter Miami startete „La Pulga“ (der Floh) fulminant in die neue Saison der Major League Soccer, erzielte in seinen ersten zehn Liga-Einsätzen acht Tore. Über allem steht für ihn aber nach wie vor der Teamerfolg: Daher war auch Anfang Mai der Frust riesengroß, als just das Florida-Duell mit Orlando nach der 3:0-Führung mit einer 3:4-Pleite endete.