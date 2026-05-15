Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

WM-Teams, Gruppe J

„Es bleibt ein Traum, mit diesem Team zu spielen“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
15.05.2026 18:30
Messi will in den USA den WM-Titel verteidigen.
Messi will in den USA den WM-Titel verteidigen.(Bild: AP/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Argentiniensw Lichtgestalt Lionel Messi schießt sich in der Major League Soccer für die Endrunde warm. „La Pulga“ gibt sich zwar wortkarg – aber mit seiner WM-Teilnahme ist zu rechnen. Wobei Messi einst noch gemeinsam mit Teamchef Scaloni auflief. Jetzt wurde im 4-3-3-Anzug die Quali nach Belieben dominiert.

0 Kommentare

Eines ist gewiss: Österreich kann sich am 22. Juni warm anziehen – wenn in Dallas das Duell mit Argentinien wartet. Und mit Lionel Messi eine Lichtgestalt, die sich aktuell offenbar gerade für das Turnier warm schießt. Im Dress von Inter Miami startete „La Pulga“ (der Floh) fulminant in die neue Saison der Major League Soccer, erzielte in seinen ersten zehn Liga-Einsätzen acht Tore. Über allem steht für ihn aber nach wie vor der Teamerfolg: Daher war auch Anfang Mai der Frust riesengroß, als just das Florida-Duell mit Orlando nach der 3:0-Führung mit einer 3:4-Pleite endete.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
15.05.2026 18:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
161.345 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
156.300 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
150.840 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Wirtschaft
Bittere Finanz-Umfrage: Österreicher verzweifeln!
1709 mal kommentiert
Symbolbild
Society International
Alle Finalisten, Cosmó-Party und sexy Swarovski!
775 mal kommentiert
Victoria Swarovski heizte den ESC-Fans im Glitzerbody ein.
Innenpolitik
Nach Alkofahrt: FPÖler ist Schein zum 2. Mal los!
654 mal kommentiert
FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner bei einer Demo 2024 in Wien
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Sport Tv Logo
WM-Teams, Gruppe J
Für den König ist Fußball mehr als nur ein Spiel
Sport Tv Logo
WM-Teams, Gruppe J
„Es bleibt ein Traum, mit diesem Team zu spielen“
Sport Tv Logo
WM-Teams, Gruppe J
Hoffen auf Zidane – sonst bleibt nur noch Plan D
Ansage an Nagelsmann
DFB-Wirbel: Ilzer bricht Lanze für seinen Kapitän!
Krone Plus Logo
WM-Experte Schöttel
„So eine Überzeugung haben wir nie gehabt“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf