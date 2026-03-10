Büroleiter von LH Kaiser wird Bezirkshauptmann

„Postenschacher“ und „schiefe Optik“

Eine Neubestellung ist notwendig, weil der aktuelle Bezirkshauptmann von Feldkirchen, Dietmar Stückler, heuer in Pension geht. Bereits die Bewerbung von Turni sorgte bei der Opposition für Kritik: „Die Postenschacherei nimmt kein Ende“, so FPÖ-Chef Erwin Angerer: „Nach dem Chaos rund um den Landeshauptmann-Wechsel, der die Öffentlichkeit und auch die Regierung monatelang beschäftigt hat, wird nun der nächste hohe Posten besetzt. Peter Kaiser hat vor seinem Abgang noch schnell seinen Büroleiter versorgt und zeigt, was die SPÖ am besten kann: die besten Posten unter sich verteilen.“