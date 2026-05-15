Hoffen auf Zidane – sonst bleibt nur noch Plan D

Wenn ein Teamchef vor der WM im Telefonbuch nach einem pensionierten Torhüter sucht – willkommen in Algerien! Natürlich ist das nur ein Scherz. Aber mit einem ernsten Hintergrund. Denn bei Österreichs finaler Vorrunden-Gegner bei der Endrunde hat die Einserfrage eine absurde Dimension angenommen. Der Verletzungsteufel schlug gnadenlos zu...
„Die Operation ist sehr gut verlaufen – es war eher ein Schreckmoment als ein wirklicher Schaden.“ Luca Zidane versucht zu beruhigen. Denn Ende April hatte Granadas Goalie bei einem Zusammenprall in der zweiten spanischen Liga gegen Almeria einen Kiefer- und Kinnbruch erlitten, nach dem schmerzhaften Eingriff behauptet: „Ich werde bald wieder zurück auf dem Platz sein.“ Klar, der Sohn von Frankreichs Legende Zinedine bangt um, hofft auf die WM. Denn der 27-Jährige ist Algeriens Einser-Torhüter, wäre auch im dritten Gruppenduell gegen Österreich wohl gesetzt gewesen. Aber jetzt braucht Teamchef Vladimir Petkovic womöglich einen Plan D.
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