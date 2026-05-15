Fans ratlos: „Reals Absturz muss studiert werden“

Zwar konnte Real Madrid am Donnerstag einen 2:0-Erfolg gegen Real Oviedo feiern, dennoch hängt der Haussegen bei den „Königlichen“ gewaltig schief. Prügeleien zwischen Spielern, Plakate gegen Klub-Präsident Florentino Perez oder Pfiffe gegen Superstar Kylian Mbappe. „Der Absturz von Real muss studiert werden“, formulierte es ein Fußball-Fan auf X ...