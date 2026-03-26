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Politische Streitigkeiten als Geschäft für Justiz

Kärnten
26.03.2026 09:00
Im Kärntner Keutschach tobt nicht nur der Streit in der Amtsstube.
Im Kärntner Keutschach tobt nicht nur der Streit in der Amtsstube.(Bild: Marcel Tratnik)
Porträt von Marcel Tratnik
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Marcel Tratnik und Kerstin Wassermann

Rechtsanwälte haben wegen politischer Streitigkeiten alle Hände voll zu tun. Während es für einen Facebook-Nutzer aus Keutschach in Kärnten schlecht aussieht, könnte „Team Kärnten“-Boss Gerhard Köfer einen Triumph im Streit mit der Gewerkschaft einfahren.

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Mit dem Abgang von zahlreichen Langzeitbürgermeistern in Kärnten scheint die Zeit der wirklichen Ortskaiser vorbei zu sein. Doch weit gefehlt. Einen gibt es noch: Keutschachs Bürgermeister Gerhard Oleschko. Und der scheint unantastbar zu sein. Sei es ein Chaos bei Gemeinderatssitzungen, ständige Personalrochaden in der Amtsstube oder Gerichtsprozesse. Der „Team Kärnten“-Bürgermeister scheint über jedem Problem zu stehen – nichts vermag ihn zu erschüttern.

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