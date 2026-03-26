Politische Streitigkeiten als Geschäft für Justiz

Mit dem Abgang von zahlreichen Langzeitbürgermeistern in Kärnten scheint die Zeit der wirklichen Ortskaiser vorbei zu sein. Doch weit gefehlt. Einen gibt es noch: Keutschachs Bürgermeister Gerhard Oleschko. Und der scheint unantastbar zu sein. Sei es ein Chaos bei Gemeinderatssitzungen, ständige Personalrochaden in der Amtsstube oder Gerichtsprozesse. Der „Team Kärnten“-Bürgermeister scheint über jedem Problem zu stehen – nichts vermag ihn zu erschüttern.