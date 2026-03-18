Großteil des Einkommens geht für das Wohnen drauf

Die Forschungsgesellschaft Joanneum Research hat im Auftrag der Kärntner Arbeiterkammer eine Umfrage zum Thema Wohnkosten durchgeführt. Rund 1050 Antworten kamen 2025 zurück; die meisten aus den städtischen Bereichen Klagenfurt und Villach.

Die häufigste Wohnungsgrößenklasse in Kärnten ist jene von 60 bis 90 Quadratmetern.

Auch Eigentumswohnungen und Eigenheime wurden erhoben, um die Auswirkungen der Teuerung abzubilden.